ИА «Ореанда-Новости» Верховный суд Гавайев одобрил продолжение строительства самого большого в мире телескопа «ТМТ» на спорном участке Мауна-Кеа.

Работа над тридцатиметровым телескопом была приостановлена в 2015 году после протестов некоторых коренных гавайцев, для которых эта земля священна. Протесты вспыхнули, когда строительство ТМТ должно было начаться. В апреле 2015 года протестующие перекрыли подъездные пути, чтобы помешать экипажам попасть на площадку, и были арестованы. Оппозиция строительству вообще на вершине Мауна-Кеа существует уже несколько десятилетий, так как многие коренные гавайцы считают её самой священной горой.

Во вторник Высший суд штата вынес постановление в пользу ученных. На территории Мауна Кеа уже есть 13 телескопов; активисты говорят, что их строительство нарушило в культурную жизнь населения.

В течение многих лет протестующие, в том числе некоторые экологи, говорили, что строительство того, что должно стать самым большим телескопом в мире на месте, уже насыщенном обсерваториями, ещё больше осквернит и загрязнит священную гору.

Во вторник губернатор Гавайев Дэвид Иге поблагодарил Высший суд за его решение в заявлении, отметив, что он считает решение "справедливым".

Мауна-Кеа имеет одни из лучших условий в мире для наземной астрономии. "Мы рады, что суд тщательно рассмотрел и взвесил все разнообразные показания о TMT", - сказал он. "Мы считаем, что это решение является справедливым и правильным и будет продолжать держать Гавайи на ведущем месте в изучении астрономии."

КАЭА, гавайско-экологическая группа, участвующая в деле, сказала, что они были "разочарованы" решением, поскольку оно "ошибочно полагается" на предположения об отсутствии доказательств культурной жизни. Управление по делам Гавайев (УКГВ), занимающееся вопросами коренных народов, также подало гражданскую жалобу на университет, земельный совет и Совет по телескопам.

TMT является результатом совместных усилий научных учреждений США, Канады, Китая, Японии и Индии.

Мауна Кеа, расположенный на Большом острове Гавайев, управляется Гавайским университетом. В настоящее время нет никаких юридических ограничений для строительства телескопа на этой территории.

Строительство телескопа теперь может осуществляться законно, хотя решение также предусматривает, что государство обеспечивает внимание к культурным протоколам.