ИА «Ореанда-Новости» Учёные при помощи космического аппарата «Кассини» обнаружили на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, нагромождение из насыщенных льдом коренных пород. По данным астрономов, стена длиной 6300 км (что составляет около двух пятых окружности небесного тела) подвержена постепенному разрушению. Ведущий автор исследования Кейтлин Гриффит и её коллеги из Университета Аризоны не могут объяснить, как сформировался открытый ими объект. Высказывается предположение, что стена является остатком предыдущего этапа геологического развития небесного тела.

Титан является единственным помимо Земли небесным телом в Солнечной системе, на поверхности которого доказано присутствие жидкости. У него плотная атмосфера, поэтому изучение его поверхности крайне затруднено. Атмосфера спутника Сатурна состоит из азота с небольшой примесью метана и других веществ. На поверхность Титана выпадают осадки в виде кристаллов метанового льда. Температура на поверхности составляет минус 140–180 градусов по Цельсию. Жидкие моря и озёра состоят в основном из этана с примесью пропана и метана. Лёд состоит из воды и аммиака. Возможно, под поверхностью располагаются естественные резервуары, заполненные жидкой водой с растворенным в ней аммиаком.