06.10.2019, 22:12
На ледоколе «Арктика» запустили реактор
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 6 октября, на самом мощном ледоколе «Арктика» был запущен новый реактор.
Запуск реакторной системы вывел атомный ледокол на низкий мощностной уровень, что позволяет контролировать её течение. После проведения ряда испытаний на реакторной установке последует запуск следующего уровня мощности.
Начало эксплуатации судна запланировано в 2020 году после проведения ходовых испытаний. На борту ледокола «Арктика» расположена новейшая реакторная установка РИТМ-2000, состоящая из 2 ядерных реакторов российского производства, которая имеет компактные габариты.
Запуск реакторной системы вывел атомный ледокол на низкий мощностной уровень, что позволяет контролировать её течение. После проведения ряда испытаний на реакторной установке последует запуск следующего уровня мощности.
Начало эксплуатации судна запланировано в 2020 году после проведения ходовых испытаний. На борту ледокола «Арктика» расположена новейшая реакторная установка РИТМ-2000, состоящая из 2 ядерных реакторов российского производства, которая имеет компактные габариты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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