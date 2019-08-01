О том, что когда-то Марс столкнулся с огромным астероидом, учёным было давно известно. Это доказывал ландшафт планеты, который изменился после столкновения. Как считают учёные, это событие датируется не менее трёх миллиардов лет назад. Однако недавние исследования кратеров на поверхности планеты показали, что одним из последствий столкновения также стала волна цунами, следы которых сохранились и до нашего времени.Также исследователи предположили, чтоа. Его размер составляет около 120 километров.