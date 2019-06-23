ИА «Ореанда-Новости» Американский марсоход Curiosity зафиксировал высокие уровни выделения метана на поверхности планеты, что может свидетельствовать о наличии жизни.

Получив данные сведения, учёные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства запросили с марсохода дополнительную информацию, которая необходима для постановки новых опытов для подтверждения результатов наблюдений. Предполагается, что Curiosity передаст запрошенные данные 24 июня.

Обнаруженный метан мог быть выделен недавно. В тонкослойной атмосфере Красной планеты молекулы этого соединения должны были бы разложиться под воздействием солнечного света и в ходе химических реакций в течение нескольких сот лет. С другой стороны, специалисты допускают, что метан мог находиться в недрах Марса на протяжении миллионов лет и затем просочиться через трещины на поверхность.