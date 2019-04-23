23.04.2019, 20:59
На Марсе произошло землетрясение
ИА «Ореанда-Новости». Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщают РИА Новости со ссылкой на Французское космическое агентство CNES.
Отмечается, что землетрясение произошло 6 апреля. Сейсмометр поймал сигнал, похожий на землетрясения, которые случались до этого на Луне во время полётов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.
Отмечается, что землетрясение произошло 6 апреля. Сейсмометр поймал сигнал, похожий на землетрясения, которые случались до этого на Луне во время полётов американских пилотируемых космических кораблей Apollo.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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