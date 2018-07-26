ИА "Ореанда-Новости" В районе южного полюса Марса ученые с использованием радара MARSIS обнаружили подземное озера. Европейское космическое агентство подчеркивает, что изучение поверхности и подповерхности планеты происходило посредством радиолокационных импульсов. Все данные, которые поступали на радар, сразу перенаправлялись на космическую станцию, где специалисты уже могли подробно их изучить.

Роберто Оросей – руководитель группы исследователей отмечает: «Получив необходимые данные, мы обнаружили на глубине 1,5 км огромное озеро жидкой воды, напомнившее нам озёра, найденные под ледниковыми породами Антарктиды и Гренландии».

Эксперты предполагают, что температура воды в данной области ниже 0 градусов по Цельсию, однако жидкость не замерзла по причине большого содержания солей кальция, магния и натрия. Это характерно для большей части марсианских пород, поэтому вода остается жидкой, даже если вокруг лед.



Ученые отмечают, что в подобных земных озерах живут некоторые формы бактерий, однако это еще не доказывает, что существует жизнь на Марсе. Хотя наличие воды – благоприятные условия для развития микроорганизмов. Чтобы доказать это или обратное специалистам необходимо провести полевые исследования. Осуществить это будет возможно не раньше, чем через 10 лет.

В ближайшее время специалисты планируют пробурить поверхность планеты на 20 метров, чтобы подробнее изучить поверхность и подповерхность.

Орбитальная станция «Марс-экспресс», которая занималась изучением поверхности Марса. Она была запущена с космодрома Байконур более 15 лет назад. До этого ученые смогли только обнаружить участки талой воды. Сегодня же специалисты с уверенностью отмечают, что на этой планете может быть жидкая вода. Диаметр подземной линзы достигает 20 километров. Вода соленая, а температура около минут 15°C. Это первый определенный водоем на данной планете.

Ранее на Марсе было сделано фото странной части поверхности, которая похожу на лабиринт. Европейское космическое агентство отмечает, что данная местность расположена в равнине Утопия, что в восточной части северного полушария планеты.