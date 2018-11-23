ИА «Ореанда-Новости». Космический робот-помощник прошёл первую стадию испытаний на МКС под руководством астронавта Александера Герста. Об этом сообщает компания Airbus в своём пресс-релизе.

Компания Airbus разработала космического робота-помощника по заказу DLR (Германский центр авиации и космонавтики). Робота назвали CIMON - сокращение от Crew Interactive MObile companioN, интерактивный мобильный компаньон для команды. Он выполнен в виде небольшой сферы.

CIMON вполне успешно справился с первыми тестами на Международной космической станции, где был помещён в модуль Columbus. Серия тестов была проведена под руководством Александера Герста, астронавта Европейского космического агентства. Робот пока «осваивается» - ориентируется в пространстве космического корабля, передвигается, выполняет повороты в различных направлениях. Таким образом была проверена автономная система навигации. В пространстве CIMON ориентируется с помощью ультразвуковых датчиков наподобие автомобильных парктроников. Кроме того, машина определила лицо Герста, наладила с ним «визуальный контакт», сфотографировала его и записала короткое видео.

Робота-помощника CIMON создали методом 3D-печати. У него есть «лицо», которое появляется на экране, и собственный «голос» - их выбирал сам астронавт Герст, чтобы было приятнее контактировать с помощником. CIMON оснащён искусственным интеллектом IBM Watson, что позволяет ему преобразовывать голосовые команды в текст, анализировать этот текст и поддерживать с человеком диалог. Также робот может распознавать лица членов экипажа. В память загружены фотографии, образцы голоса Александера Герста, планы модуля Columbus. Знания постепенно накапливаются: машина самообучаемая. Испытания робота будут проводиться ещё полгода.

Цель исследования - изучить в условиях космоса, как взаимодействуют человек и машина, сообщают представители Airbus. Среди следующих опытов - сборка кубика Рубика и медицинский эксперимент (в нём CIMON будет участвовать как «летающая видеокамера»). Разработчики уверены, что робот не только будет содействовать в решении рутинных задач на МКС - он сможет предлагать решения проблем, предупреждать о технических неполадках. В будущем подобные помощники могут быть использованы в различных отраслях, в частности, в сфере социальных услуг и в области медицины.