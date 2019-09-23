ИА «Ореанда-Новости». Российские учёные в лаборатории создали искусственное мясо, пишет «Российская газета».



Исследовательская работа над проектом велась около двух лет. Порция мяса в 40 граммов обошлась в 900 рублей.



Отмечается, что на прилавках искусственное мясо может появиться уже в 2023 году, если будет определён правовой статус этого продукта. Учёные утверждают, что искусственное мясо безопасно для человека, срок его хранения вдвое больше традиционного.



Мясо делают из маленького куска мышечной ткани телёнка элитной породы «Абердин-ангус» в возрасте 2—3 дней. Клетки помещают в специальную питательную среду, которая состояти из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста.



