ИА «Ореанда-Новости» Роспатент составил список лучших патентов 2018 года. Он размещён на официальном сайте патентного ведомства. Список лучших изобретений, который рекомендуется к обнародованию, утверждает состоящая из заведующих отраслевыми экспертными отделами комиссия.

В числе лучших оказались новая технология получения графена, инновационный метод, применяемый для гарантированной сохранности органов для трансплантации, пептидный модулятор для лечения расстройств памяти и другие.

Также заслуживают внимания следующие новации: коллектив из Республики Татарстана получил патент на новую технологию электрохимической переработки золотосодержащего сплава, которая не имеет аналогов в мире; химики Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) разработали технологию иммобилизации радионуклидов; учёные Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН создали катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья для получения высококачественных продуктов из тяжёлой нефти.

Всего в 2018 году ведомство выдало 35 774 патента.