Данные фото было сделаны пару лет назад. Сейчас научные сотрудники провели качественную обработку и увеличение снимков естественного спутника Земли. По данным кадрам можно увидеть кратер Парацельс С с его топографией.



Объекты очень напоминают машины, которые используются за переработки горных пород. Учёные выдвигают множество возможных вариантов: от расположения секретной базы NASA да заводов инопланетян.



Уфологи уверены, что на снимках Луны видны не природные объекты, а различные строения и авто- или спецмашины. Научные сотрудники не отменяют возможности вмешательства инопланетных разумов.