10.12.2019, 00:52
На снимках Луны обнаружены странные объекты
ИА «Ореанда-Новости». На снимках Луны были обнаружены странные объекты, напоминающие гаражи, спецмашины и строения, сообщает издание u-f.ru.
Данные фото было сделаны пару лет назад. Сейчас научные сотрудники провели качественную обработку и увеличение снимков естественного спутника Земли. По данным кадрам можно увидеть кратер Парацельс С с его топографией.
Данные фото было сделаны пару лет назад. Сейчас научные сотрудники провели качественную обработку и увеличение снимков естественного спутника Земли. По данным кадрам можно увидеть кратер Парацельс С с его топографией.
Объекты очень напоминают машины, которые используются за переработки горных пород. Учёные выдвигают множество возможных вариантов: от расположения секретной базы NASA да заводов инопланетян.
Уфологи уверены, что на снимках Луны видны не природные объекты, а различные строения и авто- или спецмашины. Научные сотрудники не отменяют возможности вмешательства инопланетных разумов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии