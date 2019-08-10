ИА «Ореанда-Новости» Водка под названием «Атомик» - результат совместной работы украинских и британских учёных. Для её производства применили сырьё из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Отмечается, что алкогольный напиток радиоактивно безопасен.

По словам учёных, в сельскохозяйственных культурах, которые применялись для изготовления водки, удалось зафиксировать лишь незначительное превышение допустимой концентрации стронция-90. Однако в готовом продукте уровень опасности был в норме: отметка радионуклидов снижается в ходе обработки зерна, предназначенного для изготовления спиртного.

В продажу водка «из Чернобыля» пока не поступит. Её создали в рамках исследовательского проекта.