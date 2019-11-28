ИА «Ореанда-Новости». На территории Земли леопарда в Приморском крае нашли пять новых для России видов пауков.

Об этом сообщил национальный парк «Земля леопарда».

На территории парка учёные нашли несколько видов пауков, которые ранее были чужды российской территории. Открытие новых видов принадлежит учёным из Института систематики и экологии животных РАН в Сибири.

Один из учёных в ходе экспедиции собрал около 1,5 тысяч видов для изучения. В результате чего он обнаружил 77 видов пауков, 5 из которых впервые были найдены на территории России.

К среди «новоприбывших» пауки из семейства пауков-волков, пауков-воронкопрядов и нескольких других, чьё название существует лишь на латыни (Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus).