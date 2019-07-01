ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Германии заявили, что доказали начало массового вымирания насекомых на планете, пишет «Лента.ру».



Отмечается, что это может стать катастрофой подобной исчезновению динозавров. Учёные отмечают, что насекомые составляют две трети видового разнообразия животных.



Специалисты в течение 30 лет собирали более 80 миллионов образцов насекомых. Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов. А так как насекомые – это пища для птиц, значит их популяция также сокращается.