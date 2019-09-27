ИА «Ореанда-Новости». С 27 по 29 сентября на Земле будет наблюдаться сильная магнитная буря, пишет «МК» со ссылкой на Физический институт Академии Наук.



Самый пик бури придётся на субботу – ей активность вырастет до 5 из 9 возможных показателей.



Учёные объясняют это явление тем, что планета проходит через густой поток солнечного ветра. Для его преодоления потребуется около 2-3 суток, прогнозируют специалисты. Метеозависимые люди могут в эти плохо себя чувствовать.