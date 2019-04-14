ИА «Ореанда-Новости» У берегов эмирата Фуджейра в ОАЭ началось возведение самого большого в мире искусственного кораллового рифа. Об этом сообщает издание The National.

На рифе площадью 300 тысяч квадратных метров в ближайшие пять лет поселятся 1,5 миллиона кораллов. Искусственный риф займёт территорию, равную приблизительно 60 футбольным стадионам.

Основной целью масштабного проекта, помимо привлечения туристов, является также сохранение окружающей среды, а также морских жителей и подводной флоры. Популяция рыб, обитающих на коралловых рифах, также возрастёт благодаря проекту.

Предполагается, что дайверы и любители подводного спорта будут приезжать в ОАЭ со всего мира. Эмират Фуджейра располагается на берегу глубоководного Оманского залива.