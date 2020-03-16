. В материале издания Science Alert заявлено, что найденная планета находится от неё на расстоянии более 5 тысяч световых лет.Планета, обозначенная LHS 1815b, которая обращается вокруг звёзды LHS 1815, была обнаружена благодаря возможностям телескопа TESS.Большая часть межзвездного газа и звезд находятся в тонком диске толщиной несколько сотен световых лет. Плотность вещества в толстом диске намного меньше. Звёзды, расположенные в нем, как правило, отличаются низкой металличностью, то есть в них содержится лишь немного элементов, которые тяжелее гелия.Учёные считают, что на планете не может существовать жизнь в связи с высоким уровнем радиации.