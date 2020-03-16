16.03.2020, 12:40
Над галактикой обнаружили невозможную планету
ИА «Ореанда-Новости». Астрономы нашли экзопланету, находящуюся над галактической плоскостью Млечного Пути. В материале издания Science Alert заявлено, что найденная планета находится от неё на расстоянии более 5 тысяч световых лет.
Планета, обозначенная LHS 1815b, которая обращается вокруг звёзды LHS 1815, была обнаружена благодаря возможностям телескопа TESS. Планета несколько больше Земли, что говорит о том, что она является каменистой, однако её масса почти в девять раз больше земной, что делает эту планету необычайно плотной.
Большая часть межзвездного газа и звезд находятся в тонком диске толщиной несколько сотен световых лет. Плотность вещества в толстом диске намного меньше. Звёзды, расположенные в нем, как правило, отличаются низкой металличностью, то есть в них содержится лишь немного элементов, которые тяжелее гелия. Ранее полагали, что рядом с такими звездами не могут сформироваться планетарные системы.
Учёные считают, что на планете не может существовать жизнь в связи с высоким уровнем радиации.
Планета, обозначенная LHS 1815b, которая обращается вокруг звёзды LHS 1815, была обнаружена благодаря возможностям телескопа TESS. Планета несколько больше Земли, что говорит о том, что она является каменистой, однако её масса почти в девять раз больше земной, что делает эту планету необычайно плотной.
Большая часть межзвездного газа и звезд находятся в тонком диске толщиной несколько сотен световых лет. Плотность вещества в толстом диске намного меньше. Звёзды, расположенные в нем, как правило, отличаются низкой металличностью, то есть в них содержится лишь немного элементов, которые тяжелее гелия. Ранее полагали, что рядом с такими звездами не могут сформироваться планетарные системы.
Учёные считают, что на планете не может существовать жизнь в связи с высоким уровнем радиации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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