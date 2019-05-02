ИА «Ореанда-Новости». Монах одного из тибетских монастырей случайно нашёл на горном плато окаменелую челюсть, формой отдалённо напоминающую человеческую, ещё 40 лет назад. Он передал свою находку специалистам, которые не спешили с анализом артефакта. Как оказалось, зря. Последние исследования этой находки стали революцией в палеонтологической науке.

Учёные провели серию анализов, которые подтвердили, что челюсть принадлежит почти неизвестному современной палеонтологии виду древних людей. Доказательств существования Денисовского человека немного: найденные археологами пальцевая фаланга и несколько непропорционально больших зубов позволили учёным расшифровать геном таинственного человекоподобного существа. Эти сенсационные реликты были найдены в Денисовой пещере в конце 70-ых годов советским палеонтологом Николаем Оводовым. Денисова пещера — одна из древнейших палеолитических стоянок мире и древнейшая в Сибири. Следы человека, найденные в ней, датируются 300 тыс. лет до н.э.

Анализ ДНК подтвердил, «денисовец» имеет генетические связи с неандертальцами. Результаты исследования стали первыми в палеонтологической науке описательного воссоздания по ДНК облика древнего вымершего существа. Находка тибетского монаха пролила свет на загадку существования этой тупиковой ветви человеческого вида, который оставил память о себе в геноме коренных жителей Тибета. Благодаря реликтовым генам Денисовского человека они теперь не болеют гипоксией.