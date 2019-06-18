ИА «Ореанда-Новости» При употреблении алкогольных напитков в жаркую погоду в организме нарушается терморегуляция, и риск получения теплового удара возрастает. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Он отметил, что даже «освежающие» летние коктейли, например мохито, джин-тоник не помогают охладиться, а наоборот, влияют на тонус сосудов, что приводит к нарушению терморегуляции. После употребления алкоголя в жару человек больше ощущает духоту, и ему становится плохо. Кроме того, возрастает риск получения теплового удара.