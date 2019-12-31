ИА «Ореанда-Новости». Глава отделения дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев рассказал, что во время празднования лучше не смешивать разные алкогольные напитки, пишет агентство городских новостей «Москва».



Врач пояснил, что разные напитки различаются крепостью и содержанием сахара, а также качеством. Поэтому нужно остановить выбор на одном виде напитка и не менять его. В этом случае снижается вероятность развития осложнений как психического, так и соматического характера.



Кроме того, специалист опроверг миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков.