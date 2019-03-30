Информацию о исследовании опубликовало агенство "Science Advances". В эксперименте участвовали 50 добровольцев. Люди слушали историю и наблюдали слайды, которые иллюстрировали отстронённый рассказ, при этом, истории начинались и заканчивались нейтрально, но в середине описывались события, несущие в себе негативные ощущения (катастроыфы, стихийные бедствия, проявления насилия над людьми и т.д).Через 7 дней участники слушали те же истории, но с пробелами, которые должны были восстановить. Затем добровольцев с помощью пропофола погружали в общий наркоз. После пробуждения некоторые из них должны были сразу вспомнить и пересказать истории, а другие – спустя сутки.В итоге , проходившие тест сразу после наркоза, помнили все досканально, но те испытуемые, что должны были рассказать историю спустя 24 часа, с большими трудностями восстанавливали в памяти некоторые эпизоды, особенно несущие сильную эмоциональную нагрузку.