ИА «Ореанда-Новости». NASA впервые проведёт эксперимент, в ходе которого специалисты попытаются изменить траекторию движения астероида. Эксперимент намечен на 2022 год, сообщает ТАСС, цитируя информацию интернет-портала Space.com.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) в 2022 году проведёт эксперимент по изменению траектории движения астероида. Проект получил название DART (Double Asteroid Redirection Test, в переводе - «эксперимент по перенаправлению двойного астероида»). В период с декабря 2020 года по май 2021 года планируется запустить особый аппарат, который полетит к астероиду Дидим. На скорости 6 км в секунду аппарат столкнётся со спутником, который вращается вокруг астероида Дидим. Столкновение запланировано на октябрь 2022 года.

Портал Space.com взял интервью у планетолога Нэнси Шабо из частного исследовательского университета Джонса Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд). Нэнси Шабо отметила, что за астероидом будут наблюдать в телескопы. Это важно, чтобы направить аппарат точно на спутник астероида Дидим, а также для того, чтобы оценить последствия их столкновения. Также к астероиду направят малоразмерный спутник итальянского производства и аппарат, принадлежащий Европейскому космическому агентству Hera. Они зафиксируют последствия столкновения и сделают снимок кратера, который образуется после удара.

Эксперимент позволит исследователям получить всю информацию, которая позволит провести адекватную подготовку на случай угрозы Земле со стороны крупных астероидов. Учёные отмечают, что необходимо определённое время для изменения траектории астероида, от 5 до 20 лет, и влиять на неё нужно постепенно, чтобы небесное тело не столкнулось с Землёй.

Астероид Дидим (диаметр примерно 800 м) открыт в 1996 году. Спутник астероида, неофициально обозначаемый как S/2003, диаметром 150 м, вращается вокруг него на расстоянии около 1 км. Дидим не угрожает Земле: в 2003 году он пролетел мимо на расстоянии, превышающем 7 млн км. Следующее сближение Дидима с Землёй состоится в 2123 году.