ИА "Ореанда-Новости" Сегодня стало известно, что американский ровер зафиксировал на планете Марс максимально высокую концентрацию метана. Обнаружение этого газа в таких количествах может свидетельствовать о том, что на Марсе есть живые организмы. В случае с Землёй значительное количество метана выработано в результате деятельности именно биологических организмов.

По информации, предоставленной американским аэрокосмическим агентством NASA, марсоход обнаружил около 21 миллиардной доли метана на Красной планете. Ещё вчера это сообщение находилось на стадии слухов, уже сегодня NASA подтвердило эти сведения. Однако, говорить о том, что планета обитаема, пока рано, утверждают эксперты. Метан может выделяться не только в результате жизнедеятельности организмов. Камни и вода могут взаимодействовать таким образом, что также приводит к такому же эффекту. В NASA тоже не могут ответить на вопрос об источнике происхождения газа – космическое оборудование в настоящий момент не способно обнаружить причины возникновения метана.

Российские специалисты также придерживаются геологических причин максимальной концентрации метана на Марсе. По словам руководителя пресс-службы Института космических исследований Российской академии наук Ольги Закутной, утверждать о наличии на Красной планете жизни преждевременно.

Также отметим, что в последнее время на Земле обнаружены такие организмы, которые потенциально способны к жизни в условиях планеты Марс. Среди учёного сообщества существует даже точка зрения о том, что Марс был когда-то населён биологическими существами, приводя в доказательство тот факт, что на поверхности планеты находилось достаточное для зарождения жизни количество «живой» воды. Однако, большинство сходится на том, что промежуток нахождения воды на Марсе был настолько мал, что организмы даже не успели зародиться.