ИА «Ореанда-Новости» Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (США) сообщило, что в конце августа к Земле приблизится астероид, являющийся по классификации агентства «потенциально опасным».

Диаметр небесного тела 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем размер пирамиды Хеопса. 28 августа астероид окажется на расстоянии около 1 миллиона километров от нашей планеты, что в 40 раз ближе, чем Венера.

Ранее Европейское космическое агентство обновило перечень космических объектов, потенциально угрожающих Земле. Наиболее близким по дате случаем является сближение с астероидом 2006QV89, которое произойдёт 9 сентября 2019 года. Вероятность его падения – один шанс из 7 тысяч. Наиболее опасным признан объект 2010RF12. Он пролетит мимо Земли в 2095 году, и учёные оценивают вероятность катастрофы как один шанс из 16.