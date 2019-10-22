ИА «Ореанда-Новости». Эксперты NASA официально одобрили начало строительства межпланетной станции Lucy.

Конструирование аппарата должно начаться в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Юго-Западного исследовательского института.

Проект Lucy планируется запустить в космос в 2021 году. Она создаётся для подробного изучения троянских астероидов Юпитера. Эти астероиды – следы формирования нашей Солнечной системы. Если проект окажется успешным, то в изучении истории происхождения Земли и жизни на ней совершится огромный скачок.

В начале 2017 года NASA сообщило о своих планах на несколько ближайших лет. Эксперты организации продолжат реализацию программы Discovery, в рамках которой будет сконструированы Lucy и Psyche.