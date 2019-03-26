ИА «Ореанда-Новости». 29 марта в открытом космосе менять аккумуляторы на антеннах МКС должны были две женщины-астронавта Макклейн и Кок. Однако из-за отсутствия нужных размеров скафандров на станции НАСА пересмотрело состав участников.

Теперь в открытый космос выйдут Ник Хейг и Кристина Кок. Ранее в НАСА заявляли, что в пятницу состоится выход в открытый космос двух женщин без сопровождения мужчины. Такого в истории ещё не было. Но к пятнице будет подготовлен только один скафандр размера М. Его оденет Кок. Макклейн выходила с Хейгом в открытый космос 22 марта и поняла, что ей удобнее в скафандре размера М. Поэтому из-за отсутствия второго скафандра была сделана замена состава.

Астронавтам предстоит установить литий-ионные батареи на солнечных антеннах МКС.