ИА «Ореанда-Новости». Пасхальный праздник на космическую станцию доставил частный грузовой корабль «Лебедь» вместе с живыми мышами и партией роботов. «Лебедь» и его груз весом почти 3 с половиной тыс. килограммов в среду взлетел с острова Уоллопс, штат Вирджиния и справился с полётом за полтора дня.

На МКС в ближайшее время планируются многочисленные научные эксперименты. Для этого и понадобятся 40 мышей, доставленных грузовым челноком на станцию. Они станут участниками исследований по вакцинации от столбняка в условиях невесомости. Три свободно летающих робота, которых также доставил «Лебедь», предназначены для помощи космонавтам внутри станции и в открытом космосе.

НАСА подготовила и особый сюрприз к Пасхе. Сотрудники агентства упаковали более 800 блюд для обитателей МКС. В список праздничные блюд вошли свиные отбивные с соусом, копченая индейка, картофель с гратеном, пудинг с лимонным безе и абрикосовый пирог.

Через два часа после прибытия капсула была закреплена на космической станции диспетчерами, работавшими удалённо от Хьюстона. «Лебедь» будет оставаться там до июля.

Сегодня на космической станции живут и работают трое американцев, двое россиян и один канадец. Через неделю они получат ещё одну партию от другого коммерческого поставщика НАСА, SpaceX.