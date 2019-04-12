ИА «Ореанда-Новости» НАСА подвело итоги первого исследования воздействия на человека долгого пребывания в космосе, в которым были задействованы братья-близнецы. Американский астронавт Скотт Келли провёл почти год на Международной космической станции, в то время как его брат Марк оставался на Земле. Кроме того, за всю жизнь Скотт провёл в космосе 520 суток, а его брат – только 54 дня.

Установлено, что изменения, которым подвергается человеческий организм в космосе, в целом схожи с теми, что вызываются стрессом, и они не очень серьезны и не постоянны. Примерно через год после возвращения с орбиты Скотт в значительной степени вернулся в исходное состояние.

Это наиболее полные на сегодняшний день исследования в данной сфере. Они охватывают множество разнообразных областей медицины.

Полученные результаты пригодятся при планировании в будущем далеких космических полётов.