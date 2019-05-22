ИА «Ореанда-Новости». Любой, кто посетит сайт NASA и заполнит там заявку, сможет отправить на Марс табличку со своим именем, пишут РИА Новости.

Табличку установят на борт марсохода «Марс-2020».  В NASA отметили, что хотели бы дать всем возможность поучаствовать в исторической миссии на Марс. Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.

В планах NASA запустить марсоход в кратер Йезеро на Марсе в феврале 2021 года.