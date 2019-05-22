22.05.2019, 11:28
NASA разрешит добровольцам поучаствовать в полёте на Марс
ИА «Ореанда-Новости». Любой, кто посетит сайт NASA и заполнит там заявку, сможет отправить на Марс табличку со своим именем, пишут РИА Новости.
Табличку установят на борт марсохода «Марс-2020». В NASA отметили, что хотели бы дать всем возможность поучаствовать в исторической миссии на Марс. Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
В планах NASA запустить марсоход в кратер Йезеро на Марсе в феврале 2021 года.
Табличку установят на борт марсохода «Марс-2020». В NASA отметили, что хотели бы дать всем возможность поучаствовать в исторической миссии на Марс. Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.
В планах NASA запустить марсоход в кратер Йезеро на Марсе в феврале 2021 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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