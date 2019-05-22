Табличку установят на борт марсохода «Марс-2020». В NASA отметили, что хотели бы дать всем возможность поучаствовать в исторической миссии на Марс. Замглавы руководителя научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что этот полёт поможет дать ответы на важнейшие вопросы об этой планете.В планах NASA запустить марсоход в кратер Йезеро на Марсе в феврале 2021 года.