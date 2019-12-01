01.12.2019, 22:58
NASA займётся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе
ИА «Ореанда-Новости». Учёные NASA займутся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе, сообщает издание Science Alert.
Агенство обнаружило уплотнение атмосферы и проблемы в работе средств связи на территории Северного полюса. Было выявлено образование воронкообразных стоков в отношении заряженных частиц в магнитном поле Земли. Поэтому специалисты NASA планируют направить 3 миссии, которые изучат атмосферную аномалию, турбулентность и измерения газовых и плазменных потоков в каспе.
Возникшие аномалии нарушают работу GPS и поломку техники. По данным NASA, миссия может быть неудачной, так как возможны сбои в работе исследовательской техники.
Агенство обнаружило уплотнение атмосферы и проблемы в работе средств связи на территории Северного полюса. Было выявлено образование воронкообразных стоков в отношении заряженных частиц в магнитном поле Земли. Поэтому специалисты NASA планируют направить 3 миссии, которые изучат атмосферную аномалию, турбулентность и измерения газовых и плазменных потоков в каспе.
Возникшие аномалии нарушают работу GPS и поломку техники. По данным NASA, миссия может быть неудачной, так как возможны сбои в работе исследовательской техники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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