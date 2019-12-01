Агенство обнаружило уплотнение атмосферы и проблемы в работе средств связи на территории Северного полюса.Поэтому специалисты NASA планируют направить 3 миссии, которые изучат атмосферную аномалию, турбулентность и измерения газовых и плазменных потоков в каспе.По данным NASA, миссия может быть неудачной, так как возможны сбои в работе исследовательской техники.



