ИА «Ореанда-Новости».  Исследователи из США нашли способ предотвратить необратимую смерть мозга.

 Учёные замедлили развитие прионной инфекции у лабораторных мышей.  Эта болезнь не поддается лечению и провоцирует преждевременную смерть.

 Эксперимент состоял из молекул РНК АСО.  Сорта - АСО1 и АСО2 - учёные добавили в спинномозговую жидкость грызунов.  Некоторые из мышей предварительно заражались инфекцией, а другие подвергались заболеванию через некоторое время после инъекции.

 Грызуны, получившие инъекцию 1 в течение 14 дней до заражения, в течение почти года не имели клинических признаков и жили на 81% дольше, чем обычные мыши.  Инъекция 2 смогла продлить жизнь животных почти в два раза.  При лечении инфекции после первой инъекции, результаты были эффективнее на 55%.