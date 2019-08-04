ИА «Ореанда-Новости». Исследователи из США нашли способ предотвратить необратимую смерть мозга.

Учёные замедлили развитие прионной инфекции у лабораторных мышей. Эта болезнь не поддается лечению и провоцирует преждевременную смерть.

Эксперимент состоял из молекул РНК АСО. Сорта - АСО1 и АСО2 - учёные добавили в спинномозговую жидкость грызунов. Некоторые из мышей предварительно заражались инфекцией, а другие подвергались заболеванию через некоторое время после инъекции.

Грызуны, получившие инъекцию 1 в течение 14 дней до заражения, в течение почти года не имели клинических признаков и жили на 81% дольше, чем обычные мыши. Инъекция 2 смогла продлить жизнь животных почти в два раза. При лечении инфекции после первой инъекции, результаты были эффективнее на 55%.