ИА «Ореанда-Новости». Исследователи обнаружили, что чернила каракатицы, которые она распыляет, чтобы отпугнуть хищников, содержат наночастицы, препятствующие росту раковых опухолей у мышей. Статья посвящена результатам исследования, опубликованного в журнале ACS Nano.

В состав наночастиц входят, в оснавном, аминакислоты, меланин, моносахариды, металлы и иные компоненты. Результаты работы показали, что наночастицы меняют иммунную среду в опухольных образованиях. При совместном взаимодействии наночастиц и облучения рост опухоли может полностью подавляться. Иммунотерапия предполагает стимуляцию иммунной системы человека. За счёт этого производится лечение рака. В последнее время исследователи работали над созданием малых молекул и антител, которые могут превращать макрофагы M2 в противоопухолевые макрофаги M1.

Исследуя наночастицы каракатицы, учёные выявили их способность разрушать раковые клетки при облучении. Эти данные подтверждены экспериментами на мышах, зараженных опухолью. При воздействии ближнего инфракрасного излучения на опухоль, внедренную в наночастицы, происходит разрушение около 90% раковых клеток.