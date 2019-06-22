ИА «Ореанда-Новости». На дне Эгейского моря были обнаружены артефакты, подтверждающие морское сражение между Грецией и Персией. Битва произошла у острова Саламин в 480 году до н.э.

Археологами во время экспедиции была выбрана та часть для исследования, где, предположительно, перед битвой располагался греческий флот. На дне моря были найдены сооружения. Самое габаритное достигло 15 метров в длину. Возраст фундамента постройки старше самого здания на 200 лет.

Внутри сооружения были найдены мраморные статуи, руины колон и керамическая утварь. Возраст артефактов примерно 2500 тысяч лет.

Так, археологи нашли доказательства того, что когда-то на острове Саламин существовал город, который, согласно легенде, затонул.