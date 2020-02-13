ИА «Ореанда-Новости».Окаменелости черепахи размером с автомобиль были обнаружены на территории современной Южной Америки.

Считается, что черепаха, Stupendemys geographicus, проживала в регионе в период между 13 и 7 миллионами лет назад.

Окаменелости были найдены в колумбийской пустыне Татакоа и венесуэльском регионе Урумако.

Первые окаменелости Stupendemys были обнаружены в 1970-х годах, но у учёных оставалось много вопросов. Возможно, новые материалы позволят приоткрыть некоторые тайны загадочного животного.

Судя по останкам, черепаха была размером и весом с легковой автомобиль и обитала в обширных водно-болотных угодьях на севере Южной Америки до того, как образовались реки Амазонка и Ориноко.