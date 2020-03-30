ИА «Ореанда-Новости». Врачи из Нидерландов выяснили типичные факторы риска при заболевании коронавирусом, пишет «МК».



Оказалось, что кроме пожилого возраста и хронических заболеваний, осложнения при коронавирусе можно получить и при наличии лишнего веса.



Так, в Нидерландах 80% пациентов с коронавирусом, находящихся в палатах интенсивной терапии, страдают от разной степени ожирения.



Учёные отмечают, что ожирение в целом ослабляет иммунитет, это может отрицательно сказаться на лечении болезни.