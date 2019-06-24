ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Швейцарии выяснили, что в плодах граната есть много веществ, которые существенно замедляют процесс старения.



Так, признаком старения считается потеря мышечной массы, что обычно происходит после 50 лет. Эллагитанины, которые содержаться в гранате, позволяют остановить процесс.



Однако эксперты подчёркивают, что злоупотреблять гранатом не надо – его кислый сок может разрушить эмаль. Кроме того, он также будет вреден людям, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта.