16.11.2018, 21:55
Назван худший год за всю историю человечества
ИА «Ореанда-Новости». Археолог из Гарвардского университета и историк Средневековья Майкл Маккормик утверждает, что один из «самых страшных» периодов в человеческой истории начался в 536 году нашей эры.
По словам учёного, в 536 было сложно остаться в живых, так как Европа, Ближний Восток и часть Азии погрузились в «загадочный туман» на 18 месяцев. Туман, по данным специалистов, был из пыли и полностью блокировал солнечные лучи. В Земле наступила настоящая катастрофа: засуха, неурожай, голод, а в Китае летом выпал снег. Так, византийский историк Прокопий писал, что «солнце светило без яркости, как луна, в течение всего года». А историки из Ирландии говорят об этом периоде как о «неурожае хлеба с 536 по 539 год».
Исследователи полагают, что причина – в вулканических извержениях. К этому выводу они пришли, изучая ледник Колле-Ньифетти на границе между Швейцарией и Италией. Учёные пробурили горную породу через скважину. Им удалось найти ледяные месторождения определённых лет и понять, что в то время происходило в атмосфере.
Оказалось, что в 536 году вулканический пепел смешался с ледяным слоем, что говорит о масштабных извержениях. Второе извержение произошло в 540 году, а в 541 началась эпидемия чумы, из-за которой в Византии каждый день умирало примерно 10 тысяч человек. Специалисты полагают, что жизнь стала возвращаться к норме только через сто лет – к 640 году. Именно в этом году ученые обнаружили следы свинца во льду. А это значит, что люди начали добывать и выплавлять руду.
Ранее учёные нашли в Антарктике следы исчезнувшего суперконтинента Гондавана. Им пришлось составить трехмерную карту земной литосферы. Они использовали сведения спутника Европейского космического агентства GOCE о гравитационном поле Земли, собранные с 2009 по 2013 год, а также информацию других зондов. Оказалось, что в Антарктике в восточной части земная кора гораздо толще, чем в западной. Кроме того, там часто встречаются крупные жесткие участки земной коры, похожие на те, что есть в Австралии. Всё это, по мнению учёных, говорит о связи Антарктики с окружающими ее континентами.
По словам учёного, в 536 было сложно остаться в живых, так как Европа, Ближний Восток и часть Азии погрузились в «загадочный туман» на 18 месяцев. Туман, по данным специалистов, был из пыли и полностью блокировал солнечные лучи. В Земле наступила настоящая катастрофа: засуха, неурожай, голод, а в Китае летом выпал снег. Так, византийский историк Прокопий писал, что «солнце светило без яркости, как луна, в течение всего года». А историки из Ирландии говорят об этом периоде как о «неурожае хлеба с 536 по 539 год».
Исследователи полагают, что причина – в вулканических извержениях. К этому выводу они пришли, изучая ледник Колле-Ньифетти на границе между Швейцарией и Италией. Учёные пробурили горную породу через скважину. Им удалось найти ледяные месторождения определённых лет и понять, что в то время происходило в атмосфере.
Оказалось, что в 536 году вулканический пепел смешался с ледяным слоем, что говорит о масштабных извержениях. Второе извержение произошло в 540 году, а в 541 началась эпидемия чумы, из-за которой в Византии каждый день умирало примерно 10 тысяч человек. Специалисты полагают, что жизнь стала возвращаться к норме только через сто лет – к 640 году. Именно в этом году ученые обнаружили следы свинца во льду. А это значит, что люди начали добывать и выплавлять руду.
Ранее учёные нашли в Антарктике следы исчезнувшего суперконтинента Гондавана. Им пришлось составить трехмерную карту земной литосферы. Они использовали сведения спутника Европейского космического агентства GOCE о гравитационном поле Земли, собранные с 2009 по 2013 год, а также информацию других зондов. Оказалось, что в Антарктике в восточной части земная кора гораздо толще, чем в западной. Кроме того, там часто встречаются крупные жесткие участки земной коры, похожие на те, что есть в Австралии. Всё это, по мнению учёных, говорит о связи Антарктики с окружающими ее континентами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии