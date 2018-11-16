По словам учёного, в 536 было сложно остаться в живых, так как. Так, византийский историк Прокопий писал, что «солнце светило без яркости, как луна, в течение всего года». А историки из Ирландии говорят об этом периоде как о «неурожае хлеба с 536 по 539 год».. К этому выводу они пришли, изучая ледник Колле-Ньифетти на границе между Швейцарией и Италией. Учёные пробурили горную породу через скважину. Им удалось найти ледяные месторождения определённых лет и понять, что в то время происходило в атмосфере.Оказалось, что. Специалисты полагают, что жизнь стала возвращаться к норме только через сто лет – к 640 году. Именно в этом году ученые обнаружили следы свинца во льду. А это значит, что люди начали добывать и выплавлять руду.Ранее учёные нашли в Антарктике следы исчезнувшего суперконтинента Гондавана. Им пришлось составить трехмерную карту земной литосферы. Они использовали сведения спутника Европейского космического агентства GOCE о гравитационном поле Земли, собранные с 2009 по 2013 год, а также информацию других зондов. Оказалось, что в Антарктике в восточной части земная кора гораздо толще, чем в западной. Кроме того, там часто встречаются крупные жесткие участки земной коры, похожие на те, что есть в Австралии. Всё это, по мнению учёных, говорит о связи Антарктики с окружающими ее континентами.