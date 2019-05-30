В эксперименте приняли участие 34 здоровых человека в возрасте от 18 до 40 лет. Некоторым нужно было за час выпить примерно литр энергетика, другие получили плацебо. Оказалось, что у тех, кто выпил энергетик показатель деятельности сердца (интервал QT) был на 6-7,7 миллисекунд дольше в течение четырёх часов, чем у тех, которым дали плацебо.Учёные отмечают, что слишком длинный или слишком короткий интервал QT может привести к аномальному сердцебиению и аритмии, опасной дляжизни.