08.06.2019, 18:02
Назван полезный для сердца напиток
ИА «Ореанда-Новости». Учёные пришли к выводу, что несолёный томатный сок снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Специалисты из Токийского медико-стоматологического университета провели эксперимент, в котором участвовали 184 мужчин и 297 женщин. Они пили томатный сок в неограниченных количествах в течение 12 месяцев.
Оказалось, что 94 участников с артериальной гипертензией или предгипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 участников понизился холестерин. Примечательно, что одинаковый эффект учёные отметили как у мужчин, так и у женщин.
Специалисты из Токийского медико-стоматологического университета провели эксперимент, в котором участвовали 184 мужчин и 297 женщин. Они пили томатный сок в неограниченных количествах в течение 12 месяцев.
Оказалось, что 94 участников с артериальной гипертензией или предгипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 участников понизился холестерин. Примечательно, что одинаковый эффект учёные отметили как у мужчин, так и у женщин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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