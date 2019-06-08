Специалисты из Токийского медико-стоматологического университета провели эксперимент, в котором участвовали 184 мужчин и 297 женщин. Они пили томатный сок в неограниченных количествах в течение 12 месяцев.Оказалось, что 94 участников с артериальной гипертензией или предгипертонией значительно снизилось кровяное давление. Кроме того, у 125 участников понизился холестерин. Примечательно, что одинаковый эффект учёные отметили как у мужчин, так и у женщин.