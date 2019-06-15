Так, если возникают газы, запоры или диарея, это может говорить о дефиците витамина В12. При его нехватке мышечную ткань в слизистой оболочке пищеварительного тракта парализует, кишечник начинает работать в несколько раз хуже. Кроме того, стоит обратить внимание и на язык – если он чрезмерно бледный или яркий, это также может быть причиной дефицита В12.Отмечается, что прежде всего в группу риска попадают пожилые люди, беременные и вегетарианцы.