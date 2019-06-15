15.06.2019, 22:36
Назван признак дефицита витамина В12
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, что нехватка витамина В12 прежде всего сказывает на желудочно-кишечном тракте.
Так, если возникают газы, запоры или диарея, это может говорить о дефиците витамина В12. При его нехватке мышечную ткань в слизистой оболочке пищеварительного тракта парализует, кишечник начинает работать в несколько раз хуже. Кроме того, стоит обратить внимание и на язык – если он чрезмерно бледный или яркий, это также может быть причиной дефицита В12.
Отмечается, что прежде всего в группу риска попадают пожилые люди, беременные и вегетарианцы.
Так, если возникают газы, запоры или диарея, это может говорить о дефиците витамина В12. При его нехватке мышечную ткань в слизистой оболочке пищеварительного тракта парализует, кишечник начинает работать в несколько раз хуже. Кроме того, стоит обратить внимание и на язык – если он чрезмерно бледный или яркий, это также может быть причиной дефицита В12.
Отмечается, что прежде всего в группу риска попадают пожилые люди, беременные и вегетарианцы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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