ИА «Ореанда-Новости». Учёные обнаружили, что в борьбе с жировыми отложениями на животе помогают фисташки, пишет портал «Актуальные новости».



Их рекомендуется добавлять в смузи или выпечку. Кроме того, их можно употреблять и вместе с йогуртом. При этом специалисты советуют есть фисташки на завтрак – в этом время дня они лучше усваиваются. Отмечается также, что фисташки помогают снизить сахар в крови.



Учёные провели опыт, назначив группе людей ежедневное употребление фисташек. В итоге через полгода они помогли убрать около 2 сантиметров в области талии.