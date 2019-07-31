ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали популярный овощ, который негативно отражается на состоянии зубов, сообщает «Медикфорум».



Этим овощем оказался картофель. Специалисты отмечают, что на зубах плохо отражается крахмал. Он, попадая в рот, продуцирует молочную кислоту. Именно она воздействует на зубную эмаль, размягчает её и приводит к появлению кариеса.



Некоторые специалисты советуют исключить из рациона картофель, однако другие рекомендует просто чистить зубы каждый раз после того, как съели овощ.