31.07.2019, 16:46
Назван разрушающий зубы овощ
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали популярный овощ, который негативно отражается на состоянии зубов, сообщает «Медикфорум».
Этим овощем оказался картофель. Специалисты отмечают, что на зубах плохо отражается крахмал. Он, попадая в рот, продуцирует молочную кислоту. Именно она воздействует на зубную эмаль, размягчает её и приводит к появлению кариеса.
Некоторые специалисты советуют исключить из рациона картофель, однако другие рекомендует просто чистить зубы каждый раз после того, как съели овощ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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