01.02.2019, 16:31
Назван самый богатый человек за всю историю Земли
ИА «Ореанда-Новости». Богатейший человек в истории изображен на средневековой рукописи «Каталонский атлас». Её репродукцию представили учёные в галерее американского Северо-Западного университета в Иллинойсе.
Специалисты сообщили, что рукопись была создана в 1375 году. Её написали на средиземноморском острове Мальорка, который в настоящее время входит в состав Испании. На картине можно увидеть западноафриканского короля Манса Муса, который держит в руках золотую монету. Он находится в самом центре композиции, сообщают «РИА Новости».
Отмечается, что Манса Муса был правителем средневекового государства в течение 30 лет в первой половине IX века. Специалисты полагают, что у него под тотальным контролем была вся добыча золота в регионе. При этом золото в его государстве было наиболее чистым в мире, а значит – самым востребованным на рынке. Куратор выставки Кэтлин Бикфорд Берзок заметила, что почти невозможно представить, чтобы сегодня у кого-то было такое богатство.
Эксперты напомнили, что в IX веке это золото использовали для изготовления денег – динаров, которые в то время были основной валютой. При этом то, что для чеканки этих монет использовали золото, которое добывали на территориях, подконтрольных Мусе.
Сегодня самым богатым человеком в мире считается основатель Amazon Джефф Безос. Журнал Forbes присудил ему первое место в рейтинге богатейших людей мира. А телеканал CNN назвал его самым богатым человеком в истории. По состоянию на начало этого года его капитал оценивается в 137 миллиардов долларов.
Кроме того, ранее стало известно, что в течение последних десяти лет количество миллиардов в мире выросло почти в два раза. В прошлом году их было 2208 человек. Состояние богатейших людей планеты растет на 2,5 миллиарда долларов ежедневно. Любопытно, что за год, с 2017 по 2018, каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. При этом, по данным аналитиков, финансовое положение 3,8 миллиарда самых людей мира за прошлый год совершенно не улучшилось.
Специалисты сообщили, что рукопись была создана в 1375 году. Её написали на средиземноморском острове Мальорка, который в настоящее время входит в состав Испании. На картине можно увидеть западноафриканского короля Манса Муса, который держит в руках золотую монету. Он находится в самом центре композиции, сообщают «РИА Новости».
Отмечается, что Манса Муса был правителем средневекового государства в течение 30 лет в первой половине IX века. Специалисты полагают, что у него под тотальным контролем была вся добыча золота в регионе. При этом золото в его государстве было наиболее чистым в мире, а значит – самым востребованным на рынке. Куратор выставки Кэтлин Бикфорд Берзок заметила, что почти невозможно представить, чтобы сегодня у кого-то было такое богатство.
Эксперты напомнили, что в IX веке это золото использовали для изготовления денег – динаров, которые в то время были основной валютой. При этом то, что для чеканки этих монет использовали золото, которое добывали на территориях, подконтрольных Мусе.
Сегодня самым богатым человеком в мире считается основатель Amazon Джефф Безос. Журнал Forbes присудил ему первое место в рейтинге богатейших людей мира. А телеканал CNN назвал его самым богатым человеком в истории. По состоянию на начало этого года его капитал оценивается в 137 миллиардов долларов.
Кроме того, ранее стало известно, что в течение последних десяти лет количество миллиардов в мире выросло почти в два раза. В прошлом году их было 2208 человек. Состояние богатейших людей планеты растет на 2,5 миллиарда долларов ежедневно. Любопытно, что за год, с 2017 по 2018, каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. При этом, по данным аналитиков, финансовое положение 3,8 миллиарда самых людей мира за прошлый год совершенно не улучшилось.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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