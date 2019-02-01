Специалисты сообщили, что рукопись была создана в 1375 году. Её написали на средиземноморском острове Мальорка, который в настоящее время входит в состав Испании. На картине можно увидеть западноафриканского короля Манса Муса, который держит в руках золотую монету. Он находится в самом центре композиции, сообщают «РИА Новости».Отмечается, что Манса Муса был правителем средневекового государства в течение 30 лет в первой половине IX века.. При этом золото в его государстве было наиболее чистым в мире, а значит – самым востребованным на рынке.Эксперты напомнили, что в IX веке это золото использовали для изготовления денег – динаров, которые в то время были основной валютой. При этом то, что для чеканки этих монет использовали золото, которое добывали на территориях, подконтрольных Мусе.. Журнал Forbes присудил ему первое место в рейтинге богатейших людей мира. А телеканал CNN назвал его самым богатым человеком в истории. По состоянию на начало этого года его капитал оценивается в 137 миллиардов долларов.Кроме того, ранее стало известно, что в течение последних десяти лет количество миллиардов в мире выросло почти в два раза. В прошлом году их было 2208 человек. Состояние богатейших людей планеты растет на 2,5 миллиарда долларов ежедневно. Любопытно, что за год, с 2017 по 2018, каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. При этом, по данным аналитиков, финансовое положение 3,8 миллиарда самых людей мира за прошлый год совершенно не улучшилось.