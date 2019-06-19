19.06.2019, 23:10
Названа ещё одна полезная причина зевать
ИА "Ореанда-Новости" О том, что зевать полезно для организма человека, давно всем известно. Однако, недавно была обнародовано ещё одно обстоятельство в пользу этого занятия.
По словам нейрофизиолога, руководителя лаборатории адаптивного поведения и восприятия Политехнического института штата Нью-Йорк Эндрю Гэллапа, польза в процессе зевания кроется в неожиданной для многих причине. В результате проведённого исследования Гэллап выяснил, что человек таким образом стабилизирует температуру головного мозга. То есть зевание вызвано повышением температуры, которая является нежелательной для организма человека.
Нейрофизиолог поставил необычный эксперимент. Людям, согласившимся на него, Гэллап прикладывал ко лбу либо пакет со льдом, либо пакет с горячей водой. Те испытуемые, у кого был лёд, прекращали зевать даже в случае известного многим феномена "заразности зевания". У тех людей, ко лбам которых был приложен пакет с горячей водой, зевали более активно. Ключевой вывод, который сделал Энрю Гэллап, заключается в том, что таким образом мозг человека охлаждается вследствие нежелательного повышения температуры. Для того, чтобы доказать свой вывод, нейрофизиолог усложнил эксперимент - специальным прибором была измерена температура мозга у испытуемых. Полученные результаты лишь доказали эксперимент - мозг, действительно, охлаждается в процессе зевания. Таким образом, связь между температурой мозга и активностью зевания подтвердилась.
Давно известно, что человек зевает в случае дефицита поступающего в мозг кислорода. Руководствуясь этим тезисом, зевок, по сути, является своего рода глубоким вдохом, в результате которого человек насыщает свой организм кислородом. Однако, теперь открыта ещё одна полезная причина зевоты.
По словам нейрофизиолога, руководителя лаборатории адаптивного поведения и восприятия Политехнического института штата Нью-Йорк Эндрю Гэллапа, польза в процессе зевания кроется в неожиданной для многих причине. В результате проведённого исследования Гэллап выяснил, что человек таким образом стабилизирует температуру головного мозга. То есть зевание вызвано повышением температуры, которая является нежелательной для организма человека.
Нейрофизиолог поставил необычный эксперимент. Людям, согласившимся на него, Гэллап прикладывал ко лбу либо пакет со льдом, либо пакет с горячей водой. Те испытуемые, у кого был лёд, прекращали зевать даже в случае известного многим феномена "заразности зевания". У тех людей, ко лбам которых был приложен пакет с горячей водой, зевали более активно. Ключевой вывод, который сделал Энрю Гэллап, заключается в том, что таким образом мозг человека охлаждается вследствие нежелательного повышения температуры. Для того, чтобы доказать свой вывод, нейрофизиолог усложнил эксперимент - специальным прибором была измерена температура мозга у испытуемых. Полученные результаты лишь доказали эксперимент - мозг, действительно, охлаждается в процессе зевания. Таким образом, связь между температурой мозга и активностью зевания подтвердилась.
Давно известно, что человек зевает в случае дефицита поступающего в мозг кислорода. Руководствуясь этим тезисом, зевок, по сути, является своего рода глубоким вдохом, в результате которого человек насыщает свой организм кислородом. Однако, теперь открыта ещё одна полезная причина зевоты.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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