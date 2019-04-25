ИА «Ореанда-Новости» Портал Yahoo публикует результаты исследований, посвящённых выборам абитуриентов и студентов старших курсов лучшей страны для получения диплома. Как выяснилось, идеальной страной для студентов стала Новая Зеландия.

Эта живописная и гостеприимная страна имеет конкурентоспособную систему образования, которая привлекает студентов со всего мира. Высшие учебные заведения, высококачественное образование и соотношение цены и качества обучения являются одними из причин, по которым Новая Зеландия становится излюбленным местом для получения образования. Университетские городки здесь безопасны, культурно разнообразны и потрясающе красивы. А жизнь за пределами университетских кампусов ещё более захватывающая. Новая Зеландия славится своей природой и неторопливым темпом жизни.

Для студентов университеты Новой Зеландии предлагают различные курсы по науке и технологиям, инженерии, бизнесу и менеджменту, медиа, искусству и дизайну и многим другим предметам. По каждой из этих дисциплин можно выбрать инновационные курсы. От пищевых технологий до инноваций и предпринимательства, кибербезопасности, управления человеческими ресурсами, изобразительного искусства и энергетических технологий. Студентам предоставляется возможность заниматься любой программой, которая их интересует.

Курсы разработаны таким образом, чтобы подготовить будущего специалиста к работе. Диплом любого новозеландского университета признаётся во всем мире И это подтверждают высокие стандарты образования, которые предлагает страна.