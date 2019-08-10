Отмечается, что в финиках много полезных веществ и витаминов. При чувстве голода достаточно съесть 2-3 финика и можно почувствовать сытость. Кроме того, по словам экспертов, финиками можно заменить вредные сладости.В финиках есть уникальная аминокислота триптофан, которая необходима для нормальной работы головного мозга и психики человека. Это вещество также останавливает старение клеток. Специалисты рекомендуют употреблять финики для нормализации сна и удовлетворения дневной потребности человека в меди, сере и магнии.