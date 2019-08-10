10.08.2019, 15:50
Названа польза даже 1 финика для организма
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты заявляют, что ежедневное употребление фиников может быть профилактикой различных проблем со здоровьем, пишет «МК».
Отмечается, что в финиках много полезных веществ и витаминов. При чувстве голода достаточно съесть 2-3 финика и можно почувствовать сытость. Кроме того, по словам экспертов, финиками можно заменить вредные сладости.
В финиках есть уникальная аминокислота триптофан, которая необходима для нормальной работы головного мозга и психики человека. Это вещество также останавливает старение клеток. Специалисты рекомендуют употреблять финики для нормализации сна и удовлетворения дневной потребности человека в меди, сере и магнии.
Отмечается, что в финиках много полезных веществ и витаминов. При чувстве голода достаточно съесть 2-3 финика и можно почувствовать сытость. Кроме того, по словам экспертов, финиками можно заменить вредные сладости.
В финиках есть уникальная аминокислота триптофан, которая необходима для нормальной работы головного мозга и психики человека. Это вещество также останавливает старение клеток. Специалисты рекомендуют употреблять финики для нормализации сна и удовлетворения дневной потребности человека в меди, сере и магнии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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