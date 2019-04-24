ИА «Ореанда-Новости» Новый смартфон со складным экраном Samsung Galaxy Fold ломается из-за слишком хрупкого экрана. К такому выводу пришли эксперты портала iFixit.

Аналитики полагают, что причиной частых поломок гаджета стал OLED-дисплей, который может выйти из строя даже из-за незначительных повреждений. В таких случаях ломается не только сам экран, но и всё устройство. Помимо этого, на складном экране смартфона размещена защитная плёнка, которую многие пользователи просто сняли, не придав ей значения.

Компания Samsung отложила выпуск смартфона и пообещала усилить защиту экрана.