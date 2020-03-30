30.03.2020, 09:00
Названа вероятная причина низкого числа заболевших COVID-19 в России
ИА «Ореанда-Новости». Еженедельный американский журнал Science сообщает, что учёные 4 стран намерены проверить эффективность вакцины от туберкулёза (БЦЖ) против вируса COVID-19.
Ранее датские учёные заявили, что БЦЖ предотвращает почти 30% случаев заражения любым известным патогеном, включая вирусы, в первый год после её введения человеку. БЦЖ достаточно дешевая и требует лишь одной инъекции.
В России эту инъекцию делают каждому новорождённому, так как в РФ риск заболевания туберкулёзом выше, чем в странах Европы, где БЦЖ не практикуется для всех. Причина низкой заболеваемости COVID-19 может быть в этом, однако это лишь предположения ряда учёных.
Ранее датские учёные заявили, что БЦЖ предотвращает почти 30% случаев заражения любым известным патогеном, включая вирусы, в первый год после её введения человеку. БЦЖ достаточно дешевая и требует лишь одной инъекции.
В России эту инъекцию делают каждому новорождённому, так как в РФ риск заболевания туберкулёзом выше, чем в странах Европы, где БЦЖ не практикуется для всех. Причина низкой заболеваемости COVID-19 может быть в этом, однако это лишь предположения ряда учёных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии