. Еженедельный американский журнал Science сообщает, что учёные 4 стран намерены проверить эффективность вакцины от туберкулёза (БЦЖ) против вируса COVID-19.Ранее датские учёные заявили, что БЦЖ предотвращает почти 30% случаев заражения любым известным патогеном, включая вирусы, в первый год после её введения человеку. БЦЖ достаточно дешевая и требует лишь одной инъекции.Причина низкой заболеваемости COVID-19 может быть в этом, однако это лишь предположения ряда учёных.