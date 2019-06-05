Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие более 16 тысяч женщин в возрасте от 62 лет до 101 года. Всем им дали шагомер, результаты с которого они присылали ежедневно.Оказалось, что риск смертности снижался в два раза, если было пройдено минимум 4 400 шагов. При показателях 7 500 шагов положительный эффект для здоровья практически не ощущался. Таким образом, учёные не доказали, что в день нужно делать около 10 тысячи шагов.