05.06.2019, 16:22
Названо достаточное число шагов в день для продления жизни
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из США выяснили, сколько нужно ходить в день, чтобы продлить срок жизни.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие более 16 тысяч женщин в возрасте от 62 лет до 101 года. Всем им дали шагомер, результаты с которого они присылали ежедневно.
Оказалось, что риск смертности снижался в два раза, если было пройдено минимум 4 400 шагов. При показателях 7 500 шагов положительный эффект для здоровья практически не ощущался. Таким образом, учёные не доказали, что в день нужно делать около 10 тысячи шагов.
Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие более 16 тысяч женщин в возрасте от 62 лет до 101 года. Всем им дали шагомер, результаты с которого они присылали ежедневно.
Оказалось, что риск смертности снижался в два раза, если было пройдено минимум 4 400 шагов. При показателях 7 500 шагов положительный эффект для здоровья практически не ощущался. Таким образом, учёные не доказали, что в день нужно делать около 10 тысячи шагов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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