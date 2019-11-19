ИА «Ореанда-Новости». Эксперты назвали популярные лекарства, которые нужно убрать из домашней аптечки, пишет портал «Профиль».



Так, эксперты советуют в первую очередь убрать из аптечки противовирусные лекарства, так как исследования показали, что они не эффективны.



Отмечается, что к бесполезным можно отнести и препараты от кашля. Кашель помогает вывести мокроту из дыхательных путей. Эксперты также отмечают, что польза активированного угля значительно преувеличена – он может вывести токсины только в первые минуты отравления.



Сердечные капли также не приносят никакой пользы организму, скорее вред. В их состав входит фенобарбитал, который при регулярном приеме способен вызвать депрессию и бессонницу.